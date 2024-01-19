現代年輕人結婚的不多，願意生孩子的更是少之又少，也讓不少想要抱孫的爺爺、奶奶們相當焦急。一名網友就透露，他已經開出「生1胎給200萬」等條件給兒媳婦了，但對方就是堅持不生，讓他好苦惱。

一名網友今（19）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，兒子結婚後，他不斷勸說兒媳婦生孩子，甚至開出許多「優惠條件」，包括生1胎給200萬現金，第2胎給250萬元，且小孩18歲以前的教育費、保母費他們都會負責，但無奈兒媳婦就是堅持不生，還說現在年輕人很少在生小孩，「快急死我們兩老了，是需要開什麼條件，現在年輕人才願意生？」

其他人則說「錢那麼多，去領養吧，把你的小愛換成大愛」、「重賞之下必有勇夫，10倍金額看看」、「生很快、養很簡單、教育很難！萬一長大變成殺人犯…」、「說是這樣說，到時會真的給？我公婆說生小孩給100萬，只給40萬後就不給了⋯⋯其他什麼都沒有」。

也有不少人開玩笑喊「媽～妳好～」、「來來來，我來生」、「很好耶，看了我都想生了」、「請問有要先認乾孫子嗎？過年時可以馬上去拜年哦」、「這麼有誠意，不用匿名啊」、「我老婆說你要幾個都可以，笑死」、「叫妳兒子再娶一個願意生的就好」。