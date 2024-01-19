台北市文山區木新市場計畫改建，市場所在的樟文里長林淑珠盼以鄰近的樟新社宅預定地作為中繼市場，但該處的里長堅決反對，為此僵持不下，今（19）日審議時林淑珠更突然現身，在門口下跪舉訴求標語，引發騷動；最終樟新社宅興建預算9558.9萬元通過委員會一讀，不過但書要求須先找到木新市場中繼地點，預算使得動支。

為了說服議會同意社宅興建預算通過，負責督導的台北市副秘書長張溫德也親赴經建委員會列席報告；他指出，台北市長蔣萬安要求北市市場處在1.5個月內、2月底前，針對木新市場的中繼位置須有妥適的處理方案，因此樟新市場用地的規畫、設計的部分，未來還是朝向以社會住宅規劃的方向。

張溫德指出，對於樟文里木新市場的改建以及中繼的部分，北市產業局以及北市民政局也會協助，就樟文里可利用的空間加速來評估，而樟新社宅部分，因已編列相關的先期連續費用，懇請市議員支持基地的先期規畫費用，可以做相關基本設計、做好在地的溝通，來推動社會住宅政策。

民政局長陳永德指出，樟文里有3個公園，但里內的木新市場要改建，中繼市場要放人家那裡，別里也誓死反對；北市都發局長王玉芬表示，針對樟新市場的基地規畫興建社會住宅，希望可以展開先期規畫和基本設計，並持續與地方溝通，等到市場處確定中繼市場用地，再進行後續的細部設計。

市場處長陳庭輝表示，會議結論是請市場處在1.5個月內積極尋找木新市場的中繼用地，找到就召開說明會，以加速木新市場的改建，樟文里有3個公園，哪個公園適合、居民哪個認同度比較高，就在那個地方做中繼，最重要還是市民能夠接受，讓攤商可以在這裡維持生計。

委員會一召陳政忠與民進黨議員洪健益認為社宅一定要蓋，但民眾與地方要溝通落實；國民黨市議員王欣儀則擔心蔣萬安當時的承諾與市府做法不同步；最終樟新社宅9558.9萬元預算通過一讀，後續將交付議會大會決議，同時也加入但書，樟新市場基地規畫興建社會住宅得進行先期規畫，並與地方充分溝通，市場處覓得木新市場改建中繼基地方案確定後，使得動支後續經費。