霧峰分局曾姓警員2021年10月6日查獲劉姓男子涉嫌販毒，將劉駕駛的休旅車開回派出所搜索調查，未料，途中竟發生車禍，該車撞爛報廢，車主是劉的姑姑劉女提起國賠求償。法院調查，車禍肇事主因是曾違規，過失侵害車主所有權，並參酌鑑定價格，判處霧峰分局賠償60萬3500元，可上訴。

劉所駕車輛是姑姑劉女所有，曾姓員警將該車開回派出所調查，行經中市大里區德芳南路二段與永大街口，與林男駕駛的小貨車發生車禍，造成劉女車子嚴重毀損，發生地旁有營造公司設置的施工圍籬。

根據《國家賠償法》規定，公務員執行職務、行駛公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任，劉女提國賠向霧峰分局求償。

劉女主張，該輛車價值85萬元，車頭撞擊嚴重受損，她在2021年12月12日向監理所申請停用；加上車輛毀損期間所花費的租車費、拖吊費及相關稅金等，共向霧峰警分局提起國賠，求償95萬5000元。

案經台中市車輛行車事故鑑定委員會在2022年1月14日鑑定意見書，認定車禍肇事主因是曾為支線道車，為暫停讓幹線道先行；次為林未減速接近、未注意安全小心通過，營造公司架設施工圍籬未依交通維持計畫規定圖說設置、妨害行車視距等。

法官依劉女聲請，囑託台中市汽車商業同業公會鑑定，該車市場行情約在70萬元左右，劉女提出車廠估價所需修復費用初估為71萬8861元，修車廠評估認為已不具修理價值，應予以報廢，她在2021年12月12日向監理所申請停用報停，車牌由監理所註銷。

法官認定，車禍肇事主因是曾違規，過失侵害車主所有權；修車費已逾市場價值，顯然修復費過高市價鑑定價格，審酌車主在2023年11月間將該車以殘值10萬元賣掉，判處霧峰分局賠償60萬3500元，可上訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！