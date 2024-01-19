新北市立鶯歌工商112學年度參加全國高級中等學校工、商科技藝競賽，總共獲得2金手4優勝的佳績。（新北市鶯歌工商會提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市立鶯歌工商112學年度參加全國高級中等學校工、商科技藝競賽，總共獲得2金手4優勝的佳績。尤其由老師劉仁昌指導的「數位電子」職種，參賽的資訊科三年級同學簡君哲更是一舉獲得全國金手獎第一名，除了保證上國立頂尖科技大學外，更可獲得新北市教育局及國教署公費薦送出國研習。

其中幕後最大的推手就是新北市在地績優廠商「全球傳動科技股份有限公司」，連續三年贊助鶯歌工商參賽學生營養金及優勝獎勵金，協助學生營養補充，穩定賽前身體健康，同時強化榮譽感、激發選手潛能。

全球傳動為自動化設備關鍵零組件「滾珠螺桿」與「線性滑軌」的專業製造商，此次總經理李進勝親自蒞臨鶯歌工商頒發獎勵金並鼓勵同學。李進勝以自己同樣來自技職教育體系的經驗期勉全校同學，他從黑手學徒到創辦上市公司，從建教班、台北工專、龍華科大機械碩士一路到台北科技大學EMBA，也以自身的經驗勉勵同學「天下沒有白吃的午餐，一定要勤奮努力、一步一腳印，創造自己的人生價值」。

其他得獎師生包含，由周俊欽老師指導的資訊科同學顏慶明獲得「電腦修護」職種金手獎第8名；由吳炳毅老師指導的資訊科同學周于凱獲得「電腦軟體設計」職種優勝；林芳容老師指導的美工科同學劉丞家獲得「應用設計」職種優勝；吳燿宏老師指導的資處科同學王恆佑獲得「程式設計」職種優勝及陳錦雄老師指導的廣設科同學王薏雯獲得「電腦繪圖」職種優勝。

榮獲數位電子金手第一名的簡君哲表示，從開始訓練至比賽長達9個月的時間，每天與其他職類的同學一路訓練到晚上9點半才回家，在這辛苦的過程很感謝全球傳動的贊助，實際照顧到他們的訓練生活。指導老師劉仁昌也表示，感謝全球傳動公司的贊助，讓選手訓練比較沒有後顧之憂，也幫助得獎同學們未來求學及圓夢，非常有教育意義。

鶯歌工商校長顏龍源則表示，感謝新北市政府教育局協助學校攜手產業，提升技職教育品質，更感謝全球傳動科技大廠的贊助，造就了此次學校在全國中等學校技藝競賽獲得2金手4優勝的好成績，更要特別感謝總經理李進勝親自到學校來頒發獎金，分享寶貴的經驗。期待學校與產業能持續緊密合作，共同培育未來優秀的專業技職人才。