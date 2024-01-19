中信兄弟19日宣布與國際知名運動品牌Adidas（愛迪達）簽下為期3年的合作意向書，成為今年中華職棒大聯盟唯一與Adidas合作的夥伴，新球衣首次正式亮相預計將在3月2日於台北大巨蛋舉行的「讀賣巨人90週年紀念台灣試合」。

兄弟領隊劉志威指出，有鑑於Adidas的強大影響力，選擇與他們合作為兄弟未來3年能夠持續創新，一起聯手再創高峰，「很榮幸今年開始可以跟Adidas一起攜手合作，相信球隊有Adidas的支持，球員們可以無後顧之憂地在場上拚戰。」

Adidas不僅為了兄弟球員，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的應援球衣也將由Adidas一手包辦，Adidas將成為未來力挺中信兄弟球員、行政團隊，以及啦啦隊女孩們補給備品的最強後盾。

中信兄弟球團首度與Adidas合作，今年起連續3年的賽季，不僅提供兄弟們比賽球衣及球褲，也將全力支援球員們的備品需求，另外球迷朋友未來在商品選擇上，也可以購買到由Adidas製作的中信兄弟相關球員版服飾。