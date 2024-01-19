台積電18日召開法說會，會後釋出高雄廠（晶圓22廠）第3期建設規劃說明，開始啟動高雄廠第三座2奈米廠的評估作業。高雄市政府對此回應，歡迎台積電擴大投資，市府會全力協助，讓先進製程如期如質2025量產，滿足市場需求與後續擴大投資落地高雄。

高市府表示，歡迎台積電擴大投資高雄，市府與台積電雙方一直保持密切溝通，市府將配合廠商未來第三座晶圓廠P3的規劃期程與市場需求，全力協助。園區第一座晶圓廠P1相關工程均如期如質施作中，預計可於2025年量產，第二座晶圓廠P2亦已核准開工。對於台積電開始評估擴大投資，市府樂見其成。

陳其邁表示，台積電與市府從P1、P2廠開始合作 ，目前都按照表定期程來進行，P1廠大概在2025年投入量產，P2廠也已經開始動工，P3廠也根據P1、P2廠的先進製程來規劃。

至於在水電的部分，市府強調將攜手台積電與南科管理局合作開發，針對台積電擴大投資進行協助對接，高雄不僅供電無虞，包括橋頭、楠梓就已經考量到未來他擴廠，也包括整個楠梓產業園區相關的一些可能的針對先進發展的製程一些規劃用水的需求，所以這個部分未來兩個再生水廠會提供每天大概11萬噸的再生水，以滿足台積電100%再生水的生產需求。

產業人才部分，除媒合在地的中山大學、高科大，近期更同步啟動陽明交通大學與清華大學設立高雄分部的行政作業，將提供台積電半導體產業頂尖人才。市府持續全方位協助，加速落實半導體先進製程擴大落地高雄。