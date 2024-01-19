中央文化「成年禮金」政策，1月20日起擴大年齡為16歲至22歲，每人可使用1200點的文化幣，嘉義市政府加碼響應，使用「成年禮金」100點，能以優惠價格購買表演藝術青年席位，包括指定席最高票價百元優惠、自由座5折票價。

嘉市府文化局長盧怡君指出，延續去年6月啟動的成年禮金熱度，今年更編列預算採購精彩大型優質表演節目，響應青年席次優惠專案，至少有22場以上的售票節目，每場次提供200個青年席位。

嘉市府文化局表示，青年在嘉義市使用文化幣成年禮金，可享指定席最高票價百元優惠及自由座5折票價等優惠，消費即加碼贈送100點，以及憑音樂廳購票證明即送精美小禮物。

出生日期2002年1月1日至2008年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，1月20日起下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣。

文化幣可購票欣賞表演節目，也可用於嘉義市藝文展演、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等相關店家消費。

今年度新增獨立書店購書2點加送1點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等活動，使用期限至2024年12月31日止。相關資訊可查詢文化幣官方網站。