台啤永豐雲豹職業籃球隊新加盟的前NBA全明星球員「表弟」卡森斯，18日晚間才飛抵台灣，無懼時差隔天就投入球隊訓練。卡森斯說：「很開心可以跟大家一起練球，看得出來每個人都非常有活力，隊友們都很有天份，我很期待明天可以上場。我的目標不僅僅是為球隊贏得更多勝利，更要為球迷帶來精彩比賽，每一場比賽，我都會全力以赴。」

雲豹總教練周俊三表示，球隊對卡森斯的加入感到非常期待和興奮，雖然在正式比賽前他只有一天的時間練習、時間短暫，但戰術上會根據他的個人能力、在禁區的破壞性進行調整。

雲豹主力球員「小安」蔣淯安也分享首次跟卡森斯一起練球的心得，他表示，因為卡森斯曾在NBA打球，有一定的專業水準，特別是在投籃準度和動作流暢度方面，「這是我第一次與NBA球員共同練習，對我來說很特別。」

「很開心可以跟大家一起練球，看得出來每個人都非常有活力，隊友們都很有天份，我很期待明天可以上場。我的目標不僅僅是為球隊贏得更多勝利，更要為球迷帶來精彩比賽，每一場比賽，我都會全力以赴。」

雲豹今晚7時將為卡森斯舉辦加盟記者會，明天下午2時在主場對台鋼獵鷹的T1聯賽，將是表弟在台處女秀。