歌手張韶涵出道以來唱紅許多膾炙人口的歌曲，卻在當紅之際遭雙親指控棄養，讓演藝事業跌至谷底。近年來將演藝事業重心移往大陸，再次翻紅，人氣水漲船高。今（19日）迎來42歲生日，曬出慶生照，蛋糕1細節有洋蔥。

張韶涵慶祝42歲生日，透過臉書發文寫下：「第一個生日蛋糕」。她身穿黑色蕾絲上衣紮著精緻馬尾辮，開心和滿是草莓的蛋糕合照，細節可見蛋糕上有一對白色翅膀裝飾，過去張韶涵經典歌曲〈隱形的翅膀〉，意旨背後有一種無形的動力，常用來形容自強不息，永不放棄，彷彿是張韶涵人生寫照。

也有許多粉絲將焦點放在張韶涵吹彈可破零瑕疵的臉蛋上，肌膚平滑細緻，比蛋糕還要小的巴掌臉，相當美麗凍齡。引發大批網友留言大讚：「最美麗最純粹最堅強的韶涵姐，生日快樂，天天快樂」、「越來越動人美麗了」、「皮膚太亮了吧！看不出年紀」、「生日快樂，我從小到大最喜歡的偶像」、「生日快樂，願幸福快樂都在妳左右」。