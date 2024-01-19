今19日清晨3時許，花蓮1名空軍士兵開車遭警方攔查，他竟加速逃逸，結果自撞路樹遭警方逮捕，結果他酒測值0.21，車上還有毒品。（圖／警方提供）

今19日清晨3時許，花蓮1名空軍士兵開車行經花蓮市國聯三路及國聯五路口時，未依規定使用方向燈，遭警方攔查，他竟加速逃逸，結果自撞路樹遭警方逮捕，結果他酒測值0.21，車上還有毒品，警方偵訊後將他依公共危險及毒品罪送辦。

警方表示，今19日凌晨3時許，花蓮分局豐川派出所巡邏警網巡經花蓮市國聯三路及國聯五路口時，發現1輛自小客車未依規定使用方向燈，遂趨前攔停，該車見警方後便加速逃逸，並自撞路旁路樹，造成該車後座乘客面部挫傷，經送醫診治後並無大礙。後於盤查過程中，駕駛散發濃厚酒氣，經檢測駕駛有飲酒情事。另於車上目視可及之處起獲K盤及K他命1包，全案依公共危險及毒品危害防制條例函送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮分局呼籲：警方將持續加強取締毒品、酒後駕車等犯罪行為，務必強勢執法掃蕩，全力打擊犯罪份子，營造良好社會環境。

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