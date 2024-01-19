學測即將登場，高丰國文團隊執行長高丰表示，近年國文課綱最大的改動，在於考題與教學精神的改變。比起傳統的國學與文化，更在乎的是學生是否能內化之且實際運用在生活題材上。須了解科技發展、社會脈動，並且能做出邏輯判斷、主客觀表達、有條理的說明。因此比起以往課綱，更強調「實用性」。

高丰給考生幾大提醒：一、知性題，他提到知性一般分為兩小題，切勿在此花過多時間，以免後面的情意題沒時間思考與撰寫。通常知性題著重在「擷取訊息」、「資料統整」、「分析內容」、「自我詮釋」等幾大能力。

而第一小題通常要求字數不多，以「擷取訊息」、「分析內容」兩大能力為考點趨勢。像是2022年分析臺灣與丹麥樂齡活動案例，作答重點即在說明「不老騎士」計畫與「樂齡卡打車」活動內容的關鍵差異與用意；而去年學測則是要求站在福爾摩斯立場，指出華生犯的兩個錯誤即可。內容並不要求辭藻華麗，應以清晰、分明、客觀的方式作答。

二小題則常以400字左右為限，切忌為了湊字數而單純照抄考題文本內容。第二小題出題方式比較活，應先抓到題幹得分關鍵。而得分關鍵應在於更「主觀性」的想法闡述。如2022年，除了說明定出樂齡出遊的「意義」外，更應該著重在如何「照顧長者生理與心理的情感需求」；而2023年除了分析福爾摩斯與華生之生活態度外，拿分關鍵應在於是否能清晰的「表達自我立場」，力求言之有物，將過往所學及之論說文體例內化而外顯。

至於二、感性題，高丰建議，感性題題型多變，提醒各考生們應在考前累積至少五個「人生文庫」。這些人生文庫的內容，應是自己過往的特別經驗、難忘經驗，需擁有「感悟」或「情緒轉折」。只要累積的文庫素材夠多，即可將自我的故事或記憶套用在當前題目上。

高丰說，「作文就是一場自我的對話，先感動自己才能感動他人」。不管選擇什麼題材做書寫，須注意回到「自我」身上，並且頭尾要連貫，寫到最後一段回頭看看自己開頭寫了什麼，不要偏離主題，想盡辦法回扣題目，力求收尾有力。