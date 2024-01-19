桃園市三民消防分隊是桃園區救護救災的一級戰區，緊急救護案件量一直排名全市第1名，在勤務人力吃緊的狀況下，所幸今年有5位鳳凰新血加入，準備展翅守護地方。 其中有職業軍人退休、受到「火神的眼淚」等原因，為消防添增力量。

三民消防分隊今年30歲的黃仲廷曾在軍中當職業軍人當了8年，退伍後，到民航局機場消防隊擔任消防員2年。在民航局期間，剛好有機會在新竹縣北埔消防隊擔任義消，親臨戰場的體驗也因此更堅定了他加入的決心。 30歲的潘祥哲曾經在日本料理店當過廚師，在水產店開車送貨，也在建築繪測公司當過測量員，半工半讀，苦讀了3年，終於考上消防員，期許自己能貢獻一己之力給社會。

24歲的藍沛京是師範大學的高材生，本身懷著希望幫助他人的夢想而決定報考消防，畢業後應屆考上四等消防警察特種考試。而24歲的王君豪本身熱心助人，喜歡挑戰自我，跟著同伴一起完成任務的感覺，剛下單位就遇到很多不同的救護案件，看到很多生活需要幫忙的弱勢族群，希望能在不同的案件當中，盡自己的一份心力去幫助民眾。

30歲的黃靖雅是本次新人團的唯一女力消防，個性外向，活潑開朗喜歡爬山、露營等戶外運動。加入前曾在國貿辦公室當員工，疫情時看到「火神的眼淚」職人劇，毅然決然想要當起打火英雄。雖然工作有點辛苦，但是能幫助到人的成就感，是獲得許多快樂的泉源。對於消防充滿熱忱的5人，不約而同地加入消防大家庭，目前也正努力學習，希望跟上單位學長姊的腳步，期許自己未來服務大眾、守護地方。

三民分隊分隊長黃柏豪指出，為執行救災任務，消防人員常需冒險犯難、水裡去火裡來，深入災害險惡地區救援受困民眾。新進人員除本身經過為期1年的專業訓練，取得初級救護員(EMT1)、中級救護員(EMT2)、水上救生、火災搶救(FF1)、救助訓練、化災搶救及急流訓練等7張專業救援證照外。進入單位後，也要通過扎實的訓練與考核歷練，才足以面對將來可能遭遇的多種災難型態。期勉他們5位未來成為單位的重要幫手，在第一線值勤救災救護，守護市民安全。也歡迎有志青年報考加入，為社會奉獻心力。