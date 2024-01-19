年關到，詐騙案件激增，彰化警分局民族路派出所前天在短短5小時內，獲報4名民眾分別遭到詐騙集團以猜猜我是誰、假投資、假交友等方式行騙，共詐騙665萬元，4家金融機構行員都機警報案，該所員警東奔西跑勸說阻詐，雖人仰馬翻，「有嘴講到無涎」，但幸好都有勸說成功，保住民眾血汗錢。

彰化市民族路派出所指出，17日首起詐騙案發生在上午11點多，1位林姓民眾到永豐銀行要匯款200萬元至指定的香港帳戶，並稱要投資體育用品。行員發現林民對合約內容及公司真偽均說不清楚，直覺有異，遂報警。該所員警到場識破是假投資詐騙，再三勸說後，林民才中止匯款。

該案過後約半小時，民族所又獲報有民眾到兆豐銀行要匯款34萬元，且說不清匯款用途，僅含糊表示有1名女子要他投資電商平台，因此讓行員感到擔心，隨即通報。警方到場雖隨即發現是假投資詐騙案，但仍是再三勸說，不斷解釋、舉例，才讓民眾放棄匯款。

當天下午4點左右，民族所第3度獲疑似詐騙案，1位民眾到中國信託要匯款411萬元，聲稱友人來電要討債。該所警員顏子博到場後，經檢視民眾的LINE，發現對方為陌生聯繫人，且該位民眾回憶並無鉅額債務，因此研判應是猜猜我是誰的詐騙手法，苦口婆心相勸後，該位民眾始驚覺被騙。

離譜的是，約1個小時後，顏子博又再前往另1家國泰世華處理疑似詐騙案件，1名男子在網路認識綽號「小穎兒」女子，對方稱老家房屋倒塌，要他匯款20萬元。顏員一聽就立即判斷是假交友詐騙，隨後也確認該男與對方從未見過面，因此勸阻匯款，然該男執意要幫「小穎兒」重建家園，顏員只得好說歹說持續相勸，最後才讓其斷了匯款念頭。

彰化警分局指出，單日接連發生數起民眾遭詐騙要求匯款，顯見在年關將屆下，詐騙案件層出不窮，該分局民族路派出所員警攔阻詐騙不遺餘力，參與處理的員警有如在跑大隊接力，一棒接一棒，幸好4個案子經員警耐心向民眾說明、勸說，在銀行及員警聯合攔阻下，未造成民眾財產損失。