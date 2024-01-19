南韓「性感小野馬」泫雅昨（18日）深夜曬出和龍俊亨的牽手照，多年好友疑似昇華成情人，震撼演藝圈，雖然雙方公司低調回應「不干涉藝人私生活」，不過龍俊亨稍早也在粉絲交流平台正式承認戀情。

龍俊亨發文談及和泫雅的戀情，表示大家應該因為突如其來的消息嚇一跳，「我們互相感受到彼此積極的能量、好好地交往」，並希望外界可以多多關照，並貼心提醒雖然最近天氣回溫，但晚上還是很冷，要粉絲小心感冒。

龍俊亨和泫雅過去都是CUBE娛樂的藝人，還一起合作單曲〈CHANGE〉，雖然後來各自離開CUBE，但私下仍有聯繫，好交情已有15年，昨晚2人曬出牽手背影照，泫雅更在留言處寫下「請用愛護的眼光看待我們」，讓外界都認為是在公開戀情。

對此，雙方經紀公司回應曖昧，沒正面承認也沒否認，僅回覆是「藝人的私生活不會干涉」，而據韓媒報導，周遭相關人士早已知道2人在交往。