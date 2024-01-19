桃園警察分局執行清源專案時接獲情資，桃園市某歇業中古車行夜間常有人員出入，疑似有賭博情事，分局偵查隊與轄區大樹派出所立即組成專案小組進行監控蒐證，發現23歲周姓男子於車行內經營天九牌職業賭場，但警方19日順利攻堅，逮獲周男及35名賭客，依法送辦。

專案人員完成蒐證後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，於19日凌晨見機成熟進行攻堅查緝，為避免賭客竄逃，專案小組經現場勘查，決定兵分兩路，一組由前門直接撞門吸引屋內人員注意，另一組人由後方空地潛近後門埋伏，等待前門傳來撞擊聲，立即破門進入，原本打算由後門逃竄的賭客見警察衝進來都嚇傻了，只好乖乖就範。

現場查獲周姓負責人及35名賭客(共計36人)。賭資4萬餘元(含現場籌碼)、抽頭金5萬餘元(含現場籌碼9張)、骰子天九牌等賭具一批，警方訊後依賭博罪將周姓負責人移送偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法移請裁罰。

周姓負責人用來掩護非法場所的車行內，裡面擺放古董車、掛畫等，和賭博行為行成強烈對比。年關將近，流動性職業賭場為躲避警方查緝，經常藏匿在偏僻鐵皮屋、透天厝及無保全大樓等處，賭場更是幫派聚集、毒品、槍械、及暴力討債等易生犯罪之處所，影響社會治安甚鉅。

桃園警方嚴正申明，將持續落實清源專案強力掃蕩，展現取締決心，讓非法份子沒有生存空間，為市民提供安全、宜居生活環境。