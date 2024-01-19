31歲日本女星特林德爾玲奈（Reina Triendl）是日德混血，當年以參加「最可愛混血女星」比賽獲得亞軍打開知名度，在時尚圈也是各大品牌寵兒，後來參加《雙層公寓》爆紅，直率性格圈粉無數。特林德爾玲奈今（19日）驚喜發聲，宣布與小2歲男星山本直寬結婚，絕美婚紗照曝光美暈眾人。

特林德爾玲奈今日一早在多個社群平台上公開與男星山本直寬的結婚喜訊，附上多張絕美婚紗照，男帥女美像是在拍雜誌美照；對此，特林德爾玲奈甜蜜表示與山本直寬結婚了，希望大家能繼續支持她，「我會珍惜每一份工作，持續精進充實每一天」，文末再次強調「We got married！（我們結婚了！）」。

另外山本直寬也有在社群分享婚紗照，告知粉絲們他的結婚喜訊，還深情地提到，「我們未來會相互扶持，攜手度過溫暖且平靜的日子」，也謙虛地說自己還不夠成熟，但無論是身為演員還是平日的他，都會不斷成長。

其實自特林德爾玲奈從2015年在「日本最可愛混血女星」中拿下亞軍後，她的深邃臉蛋和甜美形象就相當受到大眾喜愛；原本特林德爾玲奈專注在模特兒界發展，慢慢轉向戲劇和主持界，直到在《雙層公寓》展現專屬她的個人魅力，讓她現今已是日本家喻戶曉的女星。