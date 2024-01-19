桃園中壢警方18日逮到詐騙集團車手，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢分局龍興派出所昨逮到一名21歲顏姓詐欺車手，77歲李翁到派出所報案，說他想將投資當沖的獲利1000多萬提領出來，竟被要求還要交100多萬投資分成，還不能從獲利扣，至今已投入700多萬，心中警鐘大響才趕忙報警。原來他是遭詐騙集團以投資股票操作當沖的假投資手法詐欺，在警方縝密規畫之下，順利將詐欺車手逮捕移送法辦。

警方調查發現，該詐團冒用合法設立的「日暉投資股份有限公司」名義行騙，誆稱聽話操作當沖，短時間可獲高報酬，而且保證獲利且零風險。詐騙集團還做出逼真的投資APP，警方一看詐騙集團假冒的「日暉APP」內還顯示李翁獲利千萬，讓李翁信以為真可以賺錢，即便他曾經被郵局行員攔阻大額匯款，但還是被詐騙集團派出的車手騙走700多萬。

直到李翁後來發現，他想領出獲利竟還要再交錢，驚覺被騙立刻報案，警方隨即制定縝密查緝計畫，在18日14時許，到李翁中壢住家內、外埋伏，布下天羅地網，趁車手到李翁家中取款之際當場逮捕，現場查扣作案用手機、印章及偽造的公司識別證和收據等證物，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，此案詐欺集團是冒用「日暉投資股份有限公司」的名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，或安裝「日暉APP」，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案提供資訊，以利併案擴大偵辦。

更特別呼籲民眾千萬不要輕信網路上任何投資廣告，一定要抱持「零信任」的態度，更不要加入來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中成員，是否有異常的金錢投資及匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，或撥打165專線諮詢。