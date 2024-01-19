台北市一名到郵局辦理業務的阿兵哥，結果卻在郵局廁所睡著了，郵局打烊後他才醒來，發現郵局內已無任何人影。（翻攝畫面）

台北市一名到郵局辦理業務的25歲楊姓阿兵哥，結果卻在郵局廁所睡著了，郵局打烊後他才醒來，發現郵局內已無任何人影，但他卻未立刻向外求救，而是直到36小時後才報警求援。郵局對此回應沒有任何財損，但會加強巡視及加裝廁所使用情形顯示器。

據了解，該名阿兵哥是6日週六到北門郵局辦理業務時，卻在廁所內睡著，等醒來已是晚上，時間早超過郵局週六營業時間中午12點、員工在下午2點下班。但阿兵哥見自己受困台北市最大的郵局，卻沒有在第一時間報警，而是把郵局當旅館休息。

警方7日22時許獲報後趕到郵局，請郵局人員開門，將受困的阿兵哥救出，阿兵哥獲救時向員警表示，以為隔天會有保全來開門，才沒在第一時間報警，直到距離歸營時間越來越近才求救，並堅稱沒在郵局內做出不法行為，不過警員當下對阿兵哥說法抱持保留態度。

事後警方調閱郵局內監視器，發現阿兵哥不僅使用插座替手機充電，還躺在沙發上睡覺，或是滑手機、反覆進出廁所及哺乳室，以及一度站在鐵門前觀察。

郵局事後派人清點確認沒有財損，但指星期日沒有營業，並懷疑阿兵哥動機，且經此事件後，將加強廁所、死角巡視，以及再加裝廁所使用情形監視器，以杜絕類似事件再度重演。