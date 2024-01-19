男生與女生在價值觀及各種想法上，通常有很大的差異，但你想過連這樣簡單的1句話竟然都有不同的解釋方法嗎？一名網友詢問，女生說「陪我拿東西」到底是什麼意思，沒想到竟讓其他人戰翻了。

鄉民「autokey」昨（18）日在PTT女板表示，他原先一直認為，當女生說「陪我拿東西」的時候，男生只需要陪著女生到指定地點，然後是對方自己拿東西，沒想到近日有女性友人告知，這句話真正的意思應該是，男生要幫忙拿東西，而且還要拿到指定地點才結束，讓他驚呆喊「真的是這樣嗎？」

沒想到簡單的一句話真的引起不同想法的網友互戰，支持原PO派的人紛紛說「你的理解才對吧，又不是『幫我拿東西』」、「你這女性朋友腦袋是有什麼問題嗎」、「她中文不好吧」、「講陪，可是到了才改成幫，會覺得被騙」。

但支持女性友人論點的網友則認為「女生朋友對！就是你也要拿，兩個人都要拿東西，所以才叫你陪她拿東西，如果是說『幫她拿』那有可能是只有你拿，她拿不動所以不拿」、「女生說陪我去吃飯=你買單」、「陪我是給你面子，其實是老娘陪你，拿東西是命令」、「就是你拿，不用懷疑」。