桃園市大園警分局埔心派出所，於寒假前赴埔心國小進行法治教育宣導。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市各國中小學今日休業式後即將展開為期近3周的寒假，期間更有重要的農曆新年，有鑒於新興毒品與詐騙案件層出不窮，為建立兒童及青少年於寒假期間防範被害的危機意識，大園警分局埔心派出所長方志豪與同仁特別到轄區埔心國小進行法治教育宣導，結合學校放寒假前的休業式活動與學童互動，加深孩子們預防犯罪、交通及婦幼安全等觀念。

警方表示，這次宣導活動除深入校園強化學童「反毒識詐」的觀念，防止涉世未深之學童吸食毒品或為詐騙集團所利誘，另結合交通安全、婦幼安全宣導舉辦有獎徵答活動，藉以提升學童自我保護的意識，過程中並發送可愛警察娃娃鑰匙圈、婦幼安全造型文具、警察月曆等，不少學童在有獎徵答中收到警察海報月曆都直誇「警察好酷，是正義使者！」，讓犯罪預防宣導活動中充滿歡樂氛圍，深獲學童熱烈歡迎。

方志豪呼籲，寒假期間學童若與家人到人多擁擠的場所，應緊跟父母及長輩身邊，切記不可落單，並提高警覺，遠離是非場所，不喝陌生人提供來路不明的飲料、糖果，寒假在家如接獲疑似詐騙的不明電話，可告訴父母親透過反詐騙諮詢專線165或向警察局報案專線110檢舉求證，以免受騙。

埔心國小校長吳臻幸也特別感謝警察哥哥、姐姐們以熱情互動方式，讓學童得到貼近生活的反毒反詐騙知識，使學生們能帶著滿滿的笑容跟知識，開啟安全健康的寒假生活。

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