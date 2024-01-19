我們從小所學的科普並沒有錯，太空中沒有聲音。因為聲音是由原子和分子震動所傳遞的，但是！太空中也有許多地方有物質（例如塵埃、電漿等）在寂靜的太空中他們也能成為傳遞聲音的介質，因此「太空中的聲音」仍然是科學家很感興趣的議題，不管是我們在別的星球講話的聲音，還是外星瀑布的聲響甚至黑洞的咆哮。

據《天文學》（Astronomy）18日報導，太空是真空環境，聲音是物質震動傳遞的。在太空中，沒有原子或分子來傳遞聲波，所以沒有聲音。但即使太空足夠真空，普通聲音無法通過它傳播，但實際上它不是完美的真空，其中確實有一些微粒漂浮其中，例如在地球大氣層之外一定距離內，每毫升的空間內有5個氫原子。

科學家還是很好奇人類的聲音在鄰近行星金星和火星上會是什麼樣子。透過假設性的實驗，火星通常是在冰點以下，大氣稀薄且都是二氧化碳，金星更糟糕，其大氣溫度足以融化鉛，而且也是有一層厚厚的二氧化碳大氣層。

在火星上，你的聲音會聽起來會很尖銳且空洞，有點像迪斯尼卡通片的花栗鼠講話。而在金星上，你講話的音調會變很低沉，就像樂器貝斯（低音吉他）的聲音。

原因在於大氣的厚度，在火星上，稀薄的空氣會產生高音，而在金星上，濃厚的空氣會產生低音，科學家還模擬了其他聲響，如土衛六上的瀑布的聲音。

太空中的恆星附近的空間，因為輻射強大保持得非常熱，那裡的物質非常稀薄，處於電漿態，電漿是一種電子與質子分離的氣體，而聲波在電漿裡傳遞的物理現象相當復雜，聲波在這種低密度介質中傳播得更快，而它們的波長更長。

2022年，美國太空總署（NASA）發布了太空中聲音的壯觀示例。它使用X射線數據製作了一段聲音，代表了一個距離地球2.5億光年的英仙座星系團（Perseus galaxy cluster）的黑洞攪動電漿的方式。黑洞本身沒有發出聲音，但其周圍的擴散的電漿攜帶著非常長波長的聲波。

This is the sound of the black hole at the center of the Perseus Galaxy Cluster



This was obtained through 'sonification', the process that translates data into sound.



[source, read more: https://t.co/MikWXxdvI2]pic.twitter.com/soRdEzCebX — Massimo (@Rainmaker1973) April 5, 2023

黑洞攪動電漿的聲音對人耳而言頻率太低，無法聽到，但在將頻率提高到可聽範圍後，結果令人不寒而慄，彷彿一個黑洞在深空中咆哮一般。