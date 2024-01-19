陽昇法律事務所長鄧湘全19日親送其著作《判罪-八張傳票背後的人性糾結》小說給三和國小師生，鼓勵同學創作。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

陽昇法律事務所長鄧湘全今日至桃園市龍潭區三和國小，頒發獎助學金給6位同學，並提供其著作《判罪 八張傳票背後的人性糾結》小說給學校師生，鼓勵同學創作。

三和國小是距離龍潭大池不遠的偏鄉小學，學校位於龍潭區三和三水社區，鄧湘全有感偏鄉地區教育資源缺乏，再加上其岳父是三和地區茶農，因此拋磚引玉提供三和國小微薄幫助，希望在新年的一開始，同學們都能感到人間處處有溫情。

鄧湘全也對同學們表示，應該要多多閱讀與動筆寫字，少用一點3C產品，這樣才能愛護眼睛及增進學習能力。

三和國小校長黃辛材說，感謝鄧湘全提供其小說著作，作為好書心得分享獎勵活動，除了可以加強同學們的讀書風氣，還能宣導正確的法律觀念。他認為這是非常有意義的活動，希望同學們善用自身環境的優點，發展出自我與眾不同的思維，並藉由類似散播希望種子的方式，能讓民眾自發參與公益活動，多多關心偏鄉教育。