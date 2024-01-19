美國22歲饒舌歌手威爾（Zeddy Will），在TikTok上擁有數百萬的流量，小有人氣，而近日他令人震驚的消息是，他讓5位女性幾乎同時懷孕，一群人還一起共同舉辦新生兒派對，其中一位準媽媽在社交媒體上分享他們超狂安排後，吸引千萬網友朝聖，引發熱烈討論。

近日29歲音樂人阿希莉格（Lizzy Ashli​​egh）在TikTok以「當你的寶貝爸爸同時讓另外4位女孩懷孕時」為題發布影片透露，和4位女性一起舉辦新生兒派對，就在外界感到好奇時，她表示是因為她們肚子中孩子的父親都是同一位，歌手威爾，她說「我們都愛著孩子的父親，我們也不會毀了我們孩子的生活」，並表示彼此家人都支持她們想組成大家庭的決定。」

阿希莉格也說「我們無法改變他是我們5人孩子父親這個事實」，十分正面的表示「一切發生都是有原因的」，從她曝光的影片，可以看到5位懷有身孕的女子，在鏡頭前自豪地展露懷孕大肚子，還有他們圍繞在寶寶爸爸威爾身邊，威爾也表現出驚訝的樣子。一位參與活動的化妝師表示「她們為了自己的孩子而互相支持」。

對於這樣另類的狀況，有人懷疑是不是威爾為了提升知名度而作假，但也有人認為做這個決定都是為了孩子，不過大部分網友很吃驚「這是真的嗎？」、「這是怎麼發生的？」、「寶貝這太瘋狂了！祝福那些可憐的寶寶們」、「這一定是一個MV」、「最好是這樣...兄弟姊妹會互相認識」、「超荒謬！」