鄭姓、謝姓越南移工欲循地下管道匯錢給越南妻兒，竟遭同鄉的阮姓移工欺騙，阮男18日下午到鄭男善化區宿舍，出示假金融帳號佯稱已匯款被當場拆穿，惱羞成怒夥同2名台灣人、3名越南籍移工一起痛毆2人，逼謝男交出5萬元得逞，謝男趁隙脫逃報警，警方逮回阮男等6嫌，依照強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

同為越南籍的34歲鄭男與24歲謝男來台工作後，欲將薪水寄給家鄉妻兒，因正常管道匯款手續費偏高，故循地下匯兌模式匯款，卻遭不良的同鄉欺騙。

31歲阮男除在台灣當移工，更兼差副業，以快速、手續費低為號召，招攬同鄉移工作地下匯兌，受理鄭、謝2人各20萬、5萬匯款回鄉。

阮男18日下午到鄭男善化區三民路住處，出示假銀行帳戶佯稱匯款，要向鄭、謝2人拿錢，不料鄭男當場打電話回家給妻兒，抓包阮男並未匯款，而以假匯款單欺騙，企圖魚目混珠。

阮男見手法遭拆穿惱羞成怒，找來林姓、吳姓台灣人與丁姓、2名阮姓越南移工共6人，當場痛毆鄭、謝2人，並逼謝男交出5萬元，謝男趁隙逃出戶外報警。

警方到場先逮捕5人，隨後再找回逃逸1人，全案依照強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。因多數移工都習慣循地下匯兌模式寄錢回家，警方已調查是否還有其他遭相同手法移工受害。