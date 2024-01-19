閻奕格近來擔任音響品牌大使，19日出席新品上市暨公益義賣記者會。她昨宣布將演出《囍宴》音樂劇的女主角，心情期待又興奮，開心喊：「我要參加《囍宴》了。」並透露，她將詮釋與前男友假結婚的戲碼，甚至還意外懷孕，首度挑戰演出當媽的角色。

《囍宴》改編自李安在31年前所執導同志電影，她直言，音樂劇重金邀來百老匯導演和編劇助陣，日前已進行讀本等前置作業，更熱情說劇情十分刺激，她飾演要跟前任假結婚，全因前任分手後才發現他是喜歡男生，但沒向父母出櫃，家人卻頻頻逼婚，她身為前任的閨蜜，只好與他假結婚來騙父母，豈料婚宴當天大夥人太開心了，後來她發現意外懷孕，劇情發展精彩。

她在劇中有吻戲、床戲等親密橋段，事前早已向男友報備，笑說男友一開始聽到只有點點頭、沒太大反應，不過表情偏嚴肅，她笑虧他是在故作鎮靜，互動逗趣。

臨近歲末年終，她從去年耶誕節、跨年忙到現在，工作滿檔，不過過年已安排好假期，將回香港陪伴家人，她與男友穩定交往近4年，她跟男方家人熟識，農曆過年前計劃跟男友家人提早慶祝年節，男友則主動提議要陪她回香港見家人，互動甜蜜，似乎好事將近，至於會想婚？她大方說：「我把結婚看得很開，只要是對的人、時機對了，結婚就是一股衝動。」