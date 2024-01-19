今年最強寒流即將在周日(21日)報到，不僅威力恐與2016年霸王寒流媲美，影響時間更是長，其中專家預估陽明山降雪機率高達7成以上，對此北市教育局今晚(19日)也公告，學校可視狀況決定停班停課。

北市教育局官方公告指出，明晚至22日清晨市區最低溫約13°C、平地空曠地區及近山區最低溫可下探至12°C左右、山區最低溫約7°C。22日白天起寒流南下且持續降溫，22至23日陽明山地區有降雪可能。

教育局表示，請各學校掌握最新天氣資訊，依天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，倘決定停班停課，請一併報本局備查。

教育局提醒，因應大陸冷氣團及鋒面影響，教職員工生應注意身體保暖，另應注意因氣溫降低緊閉門窗，易形成通風不良環境，恐肇生燃氣熱水器、鍋爐裝置使用不當引起一氧化碳中毒之意外事件，教育局持續要求各級學校利用集會、朝會時間、學校網頁、電視牆及電子字幕機等，多元管道方式實施一氧化碳中毒觀念宣導，使師生能時時注意自身安全及提高防災意識，確保師生安全。