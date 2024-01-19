適逢消防節，台南市舉辦「向城市英雄說出心裡話」暨績優消防人員頒獎活動，台南市長黃偉哲表揚23名績優消防人員，並感謝杉木藝術團隊在崇善消防分隊打造名為「守護」的巨型壁畫牆。

黃偉哲祝福打火弟兄消防節快樂，勉勵消防員平時訓練落實準備，等需要時能毫無誤差保障民眾生命財產安全。

台南市消防局長李明峯指出，今年消防節以溫馨、體恤消防員為出發點，辦理「向城市英雄說出心裡話」活動，各家消防分隊都湧入許多民眾貼紙留言，鼓勵消防人員。