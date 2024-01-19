邱軍近來推出新概念EP《愛不愛我》，延續上一張EP形式，收錄情歌天王張信哲的經典歌曲〈太想愛你〉以及新單曲〈愛不愛我〉，兩首歌曲在歌詞上做了巧妙的呼應，唱出男人從「太想愛你」的衝動到「愛不愛我」的恨痛，獻給所有在愛中迷惘執著的男人們。

〈愛不愛我〉MV邀請到去年以《她和她的她》奪下第58屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎的李程彬以及曾入選台北電影節非常新人而受到矚目的陸夏擔綱男女主角，兩人的演出讓〈愛不愛我〉的MV火花四射，完美詮釋一段淒美愛情故事，而這次邱軍也上陣演出，和視帝李程彬有對手戲，還要當場煮麵給李程彬吃，讓他緊張不已，很怕麵沒煮熟。

在MV中，李程彬飾演一位願意為了深愛的人而不計一切代價的勇者，被利用也不後悔，陸夏則飾演一位因為自私而在追求自己愛情的過程中，不慎傷害到別人的人。劇情深刻詮釋〈愛不愛我〉這首歌描繪的曲折愛情關係，李程彬在看到劇本後，就對於MV中的角色十分有共鳴，他坦言自己曾經在現實生活中當過這樣的「工具人」，這次的劇情讓他回想起當工具人的那段時間，幫忙修電腦和買食物，直說：「真的不要這麼傻。」

兩位演技派的演員李程彬與陸夏是首次合作，拍攝當天初次見面，沒想到導演安排的第一場戲就是吻戲，然而兩人火速投入角色、很快就進入狀況，展現演員專業，許多場對手戲一次就過，展現出他們的好默契與專業演技，為整首歌曲增色不少，雖然兩人是第一次合作，但演技火花四射，讓劇情更加深刻，陸夏也表示，十分感謝視帝李程彬指導帶戲，幫助她更快投入到角色之中。