駐美國代表俞大㵢18日在華府雙橡園接受《美聯社》（The Associated Press）專訪，俞大㵢強調，台灣盼維持現狀，願意與中國交流對話，同時也強化對美關係以確保區域穩定，重申總統當選人賴清德會延續蔡英文總統路線，與中國大陸交流對話同時提升台灣防衛能力。

俞大㵢表示，賴清德將依循蔡英文的路線，也願意與中國大陸展開交流對話，同時也會與美國合作，提升台灣防衛能力，並深化雙方經濟關係及文化交流，強調對美關係是台灣外交事務最重要的面相之一。他提到，台灣期盼維持現狀及目前生活方式，此目標不僅獲得多數台灣人支持，更將成為指引新政府的政策。

俞大㵢強調，兩岸都有責任維護台海和平，台灣也有決心以包含增加國防預算、將兵役延長至1年等作為，保衛國土，他批評，北京為了懲罰台灣人民選出自己想要的領袖而採取利誘諾魯外交轉向的手段，最終只會適得其反。

俞大㵢也提到，台灣不僅是個科技強國，也是個民主國家，因此讓「台灣」在國際社會更加廣為人知，讓全世界國都變得更願意與台灣互動交往。