擁有12年NBA資歷的「表弟」卡森斯加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，執行長張建偉表示，雖然卡森斯來台打球的時間不長，但他所帶來的風潮可期，希望能幫助台灣籃球的進步。

現年33歲的卡森斯，2010年選秀會首輪第五順位加盟國王，先後效力過國王、鵜鶘、勇士、火箭、快艇、公鹿和金塊。他的巔峰時期是2013年至2018年，尤其是2016-17賽季場均27.8分、10.6籃板、4.8助攻。4度入選NBA全明星賽，2016年幫助美國隊奪下里約奧運金牌，可惜手中無緣戴上NBA冠軍戒。

張建偉親自送上「15號」球衣給卡森斯，電豹女則是獻花和海報，以高規格的方式歡迎卡森斯加盟。

張建偉說，卡森斯昨晚抵台，今天下午就到球場熱身，展現出NBA球星的親和力。卡森斯開口就是「台灣球迷好，為何選擇加盟台啤雲豹，非常喜歡團隊和隊友搭配的過程，老闆給我一個條件，能在這個階段做想要做的事情。」

對於短短1個月只打4場比賽，對自己有設定目標嗎？卡森斯表示，「自己的打球方式不光是得分，希望與隊友合作，協助球隊獲勝，更重要的是讓台灣球迷看到精采球賽。」

卡森斯在NBA時期是一名全能的中鋒，卡森斯笑稱「籃球早期是長人開啟的時代，現在是小球時期，大個子球員也必須拉出去投三分球，但其本質就是保護好籃框以及抓下籃板球，做好自己的本色才是一名好的球員。」

卡森斯說，希望隊友、球團和球迷能從自己的身上夠學習到東西，透過互相回饋的方式，自己也能在台灣吸取到寶貴經驗；此外，個人很喜歡吃美食，期盼在台灣的時間可以吃遍好吃的食物，同時也希望四處走走，看看台灣的柔道和跆拳道道館。

台啤永豐運豹球員紛紛表達歡迎卡森斯到來，而且還期許他的加盟可以提升球隊實力，也能在球場上展現出NBA球星的風采。

談到下午的練球，卡森斯表示，雖然對於隊友不熟悉，但透過練習得知球隊有不少射手，這是很棒的事情，肯定教練團的操練模式和進攻系統，現在還有時差，下午的高強度練習可以化解時差迫不及待明天就能上場比賽。

卡森斯說，來台前曾和霍華德聊過台灣籃球，霍華德幫台啤雲豹說了不少好話，讓他心中充滿了信心。至於是否還想要重返NBA，卡森斯直言目前沒有任何想法，或許以前還曾想過，但到了國外打球之後看到各國的籃球世界，也開了眼界。

對於亞洲矮小後衛群，是卡森斯過往不曾碰到過的領域，卡森斯表示，「沒有太大區別，不管在任何地方我都可以展現出統治能力。」

卡森斯這次來台的底薪為20萬美元，每場出賽有額外1萬美元獎勵金，出賽的場次分別為2024年1月20日與21日和中信特攻交手，27日與28日先後和高雄海神、台南台鋼的四場雲豹主場賽事。並且在1月30日和PGA聯盟新竹攻城獅交手一場比賽。