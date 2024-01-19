陳女今日上午7點58分左右將車開入麥當勞停車場後8時7分離開。（翻攝畫面）

戚男約8點47分騎車到麥當勞然後出現在停車場。（翻攝畫面）

今（19）日中午台中市南屯區麥當勞停車場發生一起重大命案，員工發現一對男女倒臥自小客車，二人身上多處刀傷，55歲陳姓女子坐在駕駛座明顯死亡，67歲戚男頸部則遭割傷、意識模糊，送醫搶救後仍不治。2人上周剛辦理離婚，昨天2人才前往法院開家暴案，未料今卻傳出這起血案，警方調閱監視器釐清真相。

警方初步調查，陳女與戚男原本為夫妻關係，有家暴狀況，上周簽字離婚，昨天才開家暴審理庭，今天下午13時許，南屯區麥當勞店員發覺該輛車停太久，上前察看，發現有2個人倒臥在內嚇得報警。

台中第4分局調閱監視器畫面發現，陳女今日上午7點58分左右將車開入麥當勞停車場後8時7分離開，然後下車走向五權西路左轉大墩路方向，戚男約8點47分騎車到麥當勞然後出現在停車場，見車內沒人走出麥當勞，8點50分回機車上拿包包後又走進麥當勞；陳女直到9時12分許再回到車上進入駕駛座，1分鐘後戚男就走向該車進入副駕駛座，2人就未再離開車輛。

據了解，陳女因平時習慣將車停在該麥當勞停車場，今上午戚到場查看確認陳女抵達，就跟著對方尾隨上車，且見陳女車子沒鎖就直接開門進入副駕駛座。

警方表示，陳女臉部、側頸、胸部均有刀傷；戚男頸部有刀傷，現場有查獲1把沾有血跡的水果刀，研判為凶器，依據現場跡象及調閱監視器畫面，初步排除有第3人介入，目前已通知兩人的小孩到場協助調查，至於案發過程目前仍在調查釐清。

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