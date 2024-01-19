日本性格派演技男星反町隆史首度參與醫療連續劇，在新劇《Great Gift》中化身病理學家「藤卷達臣」被捲入大學醫院的權力鬥爭，是個沒什麼自信且柔弱的角色，首集播出後讓觀眾相當驚訝，反町隆史也預告接下來的發展絕對會讓大家意想不到，他為了這個角色做足功課，同時也與過去的形象相當不同，邊看劇本邊苦惱到底要如何詮釋，但也坦誠這個角色對他來說「雖然相當有難度，演起來卻非常開心」，強調「這就是當演員的樂趣」。

反町隆史日前上節目宣傳，意外展現一手好廚藝，甚至還準備自己的刀具為高中橄欖球部製作料理，除了親自到賣場採買食材，也透露自己高中時期曾到拉麵店打工，原因是想吃拉麵店的員工餐，原本以為應該沒什麼生意，沒想到由於這間店被夾在2家小鋼珠店中間，所以生意超級好，連吃員工餐的時間都沒有，甚至老闆還會去旁邊打小鋼珠「丟包」他，僅拋下一句「你來做吧」，讓他的廚藝從這時就被啟發，而節目中的表現也在網路上獲得一片好評。

《Great Gift》故事描述大學醫院內一名患者死亡後，病理學家藤卷達臣（反町隆史 飾）發現了一種名為Gift的未知殺人球菌，一旦進入病人體內，患者很快就會死亡，之後球菌會完全消失，令死因皆被診斷為急性心臟衰竭。貪婪的醫生試圖利用Gift進行權力鬥爭，有權勢的人試圖將它變成金錢，藤卷就在轉眼間也被捲入了這場圍繞著Gift的陰謀之中。每週五在friDay影音與日本同期首播。