日本自民黨最大派系安倍派，19日傍晚宣布解散。

日本政壇近來波濤洶湧，執政的自民黨3大派系陷入政治獻金風暴。日相岸田文雄昨（18日）晚宣布解散黨內有「岸田派」之稱的「宏池政策研究會」，「二階派」今（19日）下午也跟進解散。日媒《朝日新聞》今傍晚報導，東京地檢署已派員赴自民黨最大派系安倍派辦公室搜查之後，安倍派19日晚間正式宣布解散。24小時內，自民黨3大派系解體，撼動自民黨與日本政壇。

日本自民黨近日爆發派系募款登錄不實醜聞，包括首相岸田文雄所屬的岸田派、有二階派之稱的「志帥會」、勢力最大的安倍派「清和政策研究會」均有議員並未依照《政治資金規正法》如實申報募款餐會回扣金額。岸田派前任會計負責人昨（18日）傳出恐遭起訴的消息，岸田派革新會議有多名成員提議解散派系，岸田文雄昨晚搶先宣布解散「宏池會」以挽救這場「岸田之亂」的殺傷力。去年12月中旬民調顯示，岸田政府支持度已慘跌至20%，創十多年來日相支持度新低。

安倍派核心幹部塩谷立、高木毅等人，日本時間今晚6時許召開記者會宣布「清和政策研究會」解散。今天稍早，安倍派會計負責人遭東京地檢署特搜部以違反政治獻金法規「記載不實」罪名提起公訴。安倍派領導幹部也接受特搜部約談，但未遭指控串謀。

富士電視台報導，岸田派19日上午宣布解散後，二階派下午也做出解散決定。二階派會長二階俊博在記者會宣布，宣布解散是出於強烈的責任感使然，這項決定也獲得派系所屬議員的同意，他強調解散並非出於首相岸田文雄的政治建議，而是出於二階派內部的判斷。二階俊博說，收支報告書昨已訂正。

自民黨派系「岸田派」宣布解散後，「二階派」19日下午也對外公布同樣的決定。

二階派已有8人因私下收受政治獻金遭到立案，其中2人是國會議員。二階派會計負責人、會長祕書今天均已遭到起訴。曾任文部科學省大臣的塩谷立低頭致歉：「辜負了各位的信任，深表歉意。」

安倍派目前成員96人，是自民黨人數最龐大的派系。岸田派、二階派成員各有46人、38人。

「清和政策研究會」創立於1979年，自2000年以來陸續有森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三、福田康夫4人出任首相，在自民黨內立於核心地位，勢力龐大，自民黨因而有「清和會治黨」之說。2022年擔任會長的安倍晉三遇刺身亡後，清和會以集體領導制運作，除了塩谷立，日前辭去內閣官房職務的松野博一、曾任自民黨國會對策委員長高木毅、曾任自民黨參議院幹事長世耕弘成、曾任自民黨政務調查會會長萩生田光一、去年辭去經產省大臣的西村康稔組成「5人小組」，擔任安倍派領導核心。

日媒昨報導，2018年至2020年期間，岸田派募款餐會收入約3000萬日元（新台幣約639萬元）未在政治資金收支報告書記載，時任岸田派會長的就是現任首相岸田文雄。據稱在截至2022年的5年間，「清和政策研究會」（安倍派）與「志帥會」（二階派）各有逾6億日元（台幣約1.28億元）、逾2億日圓（台幣約4300萬元）政治獻金收入未登錄。