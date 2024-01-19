49歲「玉女掌門人」楊采妮，2013年和老公邱韶智結婚後，就定居新加坡，把重心放在家庭上，鮮少公開露面，近日她和劉嘉玲現身廣東拍攝節目，氣質出眾的絕佳狀態，讓大家都驚艷不已。

楊采妮穿著粉紅色套裝，頂著一頭烏黑及肩長髮，風采依舊完全不輸當年，出眾的氣質讓她在人群中相當搶眼，完全看不出歲月痕跡，網友見狀都大讚「楊采妮很漂亮、氣質好好」、「楊采妮沒怎麼變啊」、「楊采妮好自然，好看」、「沒小肚子身材好好」。

而一旁的劉嘉玲也是保養得宜，兩人同框畫面勾引網友回憶殺，原來她們在電影《自梳》中，有過同性床戲，相當大膽，至今仍讓外界留下深刻印象，「果然活久就能見，自梳CP請多搭檔」、「是意歡和玉環啊」。

出道就以清新脫俗氣質和甜美外貌暴紅的楊采妮，當年被封為「玉女接班人」，而她曾和吳奇隆、金城武傳出三角戀，不過她情歸邱韶智，兩人1994年相戀，交往9年後分手，而分手8年後又在一起，2013年結婚，並生下一對寶貝兒子，一家四口幸福和樂。