大陸研究團隊製造出一款「致死率100％」的新冠變異株，且被注射的實驗白老鼠遭證實全部死亡後，各學界就緊急呼籲要停止這項可怕的實驗，深怕這樣的病毒可能會像新冠病毒肆虐全世界的悲劇再次重演。

根據《中天新聞網》引述《紐約郵報》報導，2017年時北京化工大學、南京大學醫學院，以及北京大陸人民解放軍總醫院等當地研究團隊首次在穿山甲身上發現冠狀病毒，並製造出穿山甲新冠病毒「GX_P2V」，「這是首個證明新冠相關病毒導致實驗老鼠100％死亡的研究結果」。根據《中央廣播電台》指出，當地研究團隊本月初發表論文，並於本月4日在「論文預印本網站bioRxiv」刊登。

對此，倫敦大學（University of London）遺傳學研究所的流行病學專家弗朗索瓦（Francois Balloux）認為「在科學上完全毫無意義」；史丹佛大學退休醫學教授根納迪（Gennadi Glinsky）博士也呼籲，「必須停止這個瘋狂的行為」。