國民黨主席朱立倫抵達會場時，向黨內同志握手致意。（高鈞麟攝）

2024總統大選落幕，國民黨失利敗選，感恩謝票茶會今（19）日從新北市出發，主席朱立倫、新北市長侯友宜、前秘書長李乾隆等人一字排開，向支持者鞠躬表達謝意。朱立倫說，年輕化是黨內最重要的一件事，侯友宜強調，未來不管在哪個崗位，永遠不會忘記一生為中華民國、為台灣人民犧牲奉獻的信念。

國民黨首場謝票感恩茶會19日傍晚在新北市侯康競選總部舉行，現場擠滿大批支持者，即使選舉結果不如預期，支持者仍難掩高亢情緒，不斷高喊：「國民黨加油！」

朱立倫致詞時首先向所有支持者表達感謝，朱表示，國民黨當然需要反省檢討，需要到各地聽取改革諫言，不論如何改革，一定要與人民及這塊土地連結在一起。年輕化絕對是政黨生存、發展最中意的目標，也是過去2年多擔任主席以來，最堅持的事情。

朱立倫指出，國民黨新當選的立委一位比一位年輕，共提名15位40歲以下的立委候選人，最後當選10位，就是要讓年輕人有機會，代表國民黨只要提拔年輕人，仍可獲得認同，年輕化這條路一定要堅定走下去，不要再擋年輕人的路。未來目標是培養年輕人，讓新一代起來，這樣就對得起台灣。

朱立倫說，前事不忘後事之師，其他部份都要反省檢討，只要秉持決心，就可以重新站起來。國民黨從一片灰燼中及被民進黨清算中，逐漸站起來，根本沒有吃香喝辣，每天只有耗損和負債，敗選有很多原因，過程中學到很多，作為下一代、下一棒最重要的依據。

朱強調，休灰了志氣、莫散了團體，革命尚未成功，同志仍須努力，國父的挫折更大、更多，一定要持續團結，千萬不要被別人見縫插針，任內每一天，未來將持續改革反省。

侯友宜謝謝支持者一路陪他打過美好的一仗，敗選最重要的就是「侯友宜」，侯說，他一生只有一件事，就是為中華民國、為台灣人民犧牲奉獻，義無反顧，只要在職新北市長的一天，就認真努力的拚；未來離開新北市，不管哪個工作崗位，永遠不會忘記一生信念。