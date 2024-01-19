童星出身的郝劭文近年主要都在大陸發展，2年前和化妝師林寧瑞結婚後，對女方和前夫所生的8歲女兒也是視如己出，郝劭文先前在網路控訴，女兒在貴族學校遭同學霸凌，批校方消極處理，還暗示他「鬧大對誰都不好」，而校方今（19日）發布「告家長書」，調查後認定沒有霸凌事實。

據《中新網》報導，郝劭文女兒就讀的杭州某學校發佈「告家長書」，表示校方配合政府派駐的聯合調查小組進行調查，調閱監視器、學校書面報告，詢問同學、教師及學生家長，最後認定，學生B(動手同學)主觀上不存在蓄意或惡意，所以認定該事件不是「霸凌行為」。

校方表示「我校首先要做自我反省，為何本是8至9歲朋友之間的問題，卻擴大到如此程度」，表示會加強和家長之間的溝通。指出雖然積極溝通，但郝劭文仍舊在公開平台喊話，不斷地擴大輿情，認為這樣的行為不妥。也對所有家長喊話，有任何問題應遵循正式管道和學校溝通，希望家長謹慎使用媒體管道表達訴求，不然會對孩子和學校都造成傷害，呼籲「若擁有特殊的公共平台資源或管道，應知道『更大的能力，需要擔負更大的責任』。」

校方正式消息一出，也立刻登上微博熱搜，也掀起了不同的爭論，有人認為校方調查很詳細，可能真的只是小孩子之間的打鬧，不需要過於放大，但也有網友持反對意見「認定校園霸凌很難」、「難道非要等到別人滿身傷痕才算被霸凌？到底是怎麼查的？」、「明星維權都那麼難」、「避重就輕，輕描淡寫」、「學校不可能承認有霸凌，有就是失職。」

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