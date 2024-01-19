法國巴黎銀行首席美國經濟學家Carl Riccadonna指出，去年美國部分產業如房地產、製造業和部分銀行已有過衰退，接下來會有不同產業的輪轉式衰退，意即上述產業在今年受到衝擊的風險會較小，這是與歷史經濟衰退較不同之處，此外，法巴認為由於目前美國核心通膨仍具黏性，應於第二季開始降息150個基點，若超出預期發生硬著陸，則可能會降息更多。

法國巴黎銀行美洲已開發市場策略主管Calvin Tse表示，市場對於美國今年降息已有充分的預期，但對於明年降息的終端利率3.25％～3.50％的預期較為不足，法巴認為2025年底終端利率應是靠近2.50％左右，也就是兩年期美債短期內仍將繼續走強，利率有下行空間，但對於長期美債來說利率下行空間相對有限；外匯市場方面，預期美元結構性走弱主因是美元估值與長期均衡匯率水準相比仍偏高，其次是美國過去相對高利率的環境，海外投資人整體來說以做多美金為主要策略，若美元出現明顯反轉，對沖盤會進一步加速將美元往下壓，而使美元貶值的因素則是美國通膨到第二季較能放緩，使市場認為美國經濟前景看好的因素反轉，而減少美元資產持有，其次是第二季降息後，非農市場指標轉為負向，導致美元會有明顯轉弱的情形。

法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊認為，由於今年是美國聯準會的降息年，美債利率有短暫下行趨勢，奠定今年亞洲市場的基礎而不至於太艱難，美元兌亞洲貨幣會溫和回落，但在上半年較不明顯，反映出市場對亞洲，尤其是對中國經濟的隱憂，目前中國市場受到房地產業低迷的影響，投資下行壓力較大；至於亞洲電子出口周期目前已全面觸底回升，今年預期會較去年更好，對於亞洲及台灣都是呈現回穩的狀況。