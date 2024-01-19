民眾黨主席柯文哲在2024總統大選以第三名遺憾落敗，但拿到369萬並在網路上創造「小草」風潮，選戰策略引發各界討論。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，柯文哲是唯一一個投資上億元的經費，在經營Tikotk、短影片的政治人物，「30秒鐘的宣傳，才是他這一次成功的關鍵秘密」，他也放話要進入Tiktok領域，讓「柯黑短影片」佔有一席之地，破掉柯文哲和民眾黨2026選舉的可能性。

對於柯文哲創造的選舉熱潮，吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》指出，柯文哲是台灣唯一一個政治人物，精心用力投資上億元的經費，在經營Tikotk、在短影音，「短影片吃遍全台灣，他(柯文哲)是第一名」，他自己也有短影音，但都是自然的形成，而柯文哲是刻意經營。

吳子嘉表示，短影片跟年輕人接觸最頻繁，「高中生、20到29歲」，這些年輕人看Tiktok、看30秒鐘的東西，侯友宜講三十分鐘沒人要看、趙少康以為自己很有魅力，但講5分鐘也沒人要看，「30秒決定輸贏」。

「30秒的東西是甚麼？當然是胡說八道！」吳子嘉也直言，柯文哲在騙、講給大家爽，30秒的東西以前叫「碎片型思考」，但柯根本只有一粒、是空氣，完全是假的東西，「30秒鐘的宣傳，才是他這一次成功的關鍵秘密」。

吳子嘉也放話，「我現在要進入（Tiktok）！當然要跟他槓，我先把他搶一半過來再講，我一定要破掉他2026的可能性，我要把我的『柯黑』在短影片、在tiktok裡面佔有一席之地」，大家都搶短影片這塊，這些搶完之後柯文哲就回去屏東還是新竹當醫生，沒有飯可以吃。