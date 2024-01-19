河錫辰為了初次與台灣粉絲互動，特地練習了中文。（羅永銘攝）

河錫辰今年想來台灣自由行。（羅永銘攝）

韓星河錫辰因參與Netflix心理戰遊戲節目《魔鬼的計謀》暴紅，明（20日）將首度在台舉辦粉絲見面會，今（19日）提前抵台並接受聯訪，他先是嘴甜表示，很感謝台灣粉絲也常到韓國找他，「所以這次換我來見大家」，並稱此次是他時隔7年再來台，雖沒有特別想拜訪的地方，「因為就算是之前去過的地方也有些變化了，不論是去哪裡都會有新的感受」，但特別難忘之前收到粉絲送來台灣舉世聞名的威士忌，「真的很好喝，我還曾經在我自己的YouTube頻道宣傳過」。

河錫辰雖有為了初次與台灣粉絲互動，特地練習了中文，還提前預準備了中文歌，也坦言「發音真的太難了，我還在認真背當中」，不過貴為知名的「腦性男（大腦性感的男子）」，路上的招牌和報紙標題其實都讀得懂30、40％，例如在街上看到招牌有「麵」這個字，就知道是在賣麵，「因為在我那個年代，高中有漢字課，我當時其實很厭煩，想說為什麼要學這些東西，沒想到那時候學到的漢字現在還記得一些，竟然在和華語圈粉絲溝通的時候派上用場了，相當神奇」。

值得一提的是，河錫辰曾說自己只過2月10日的農曆生日，今天特別解釋是跟韓國入學制度有關係，自己的國曆生日是在3月初，而韓國正好是3月開學，但媽媽為了讓他早一年上學所以使用農曆生日，同學就會虧他「你其實是我們的弟弟欸」，此後便決定就用農曆過生日，就連身分證上也是寫農曆生日。至於今年生日有何計畫，河錫辰說：「我不是特別一定要過生日的類型，就跟心愛的家人朋友一起度過，每年好像都差不多，沒太特別，平平淡淡地過，所以今年應該也是」。

被問及近年一直在男同志喜歡的男藝人票選中榜上有名，今年名列第9名，之前來台灣玩也被男同志拍照放上社群大讚是天菜，他表示「拋開性別，不論是喜歡我的作品還是覺得我帥等稱讚，能夠對我有好感都相當感謝，不會因為是男生喜歡我，就有其他特別的想法」。想婚的他，被問到現在的理想型，河錫辰分享年輕時比較在意外表，現在看到身邊很多好友陸續成家，就只希望找到一個可以一起好好生活的人 ，但不強求緣分，並稱本來已經身邊好友會介紹對象，現在也越來越少了。

而提到2024年的目標，他除了希望能擁有健康的體魄及好作品外，也直喊「想來台灣自由行」，並笑稱「希望在不要比較涼爽的時候來，上次逛夜市實在太熱了，所以都沒有好好逛」，最後他也不忘感謝各位粉絲願意撥空參與自己的見面會，「這次能跟大家一一見到面，還有記者坐在這邊，我們面對面直接問答，讓我相當感恩了。希望大家能享受粉絲見面會，我會努力呈現我所準備的東西。」

「Problematic HA SEOK JIN in Taipei」將於1月20日下午1點在Zepp New Taipei舉辦，尚有零星票券可以購買，更多詳情請洽主辦單位「得藝室策劃」官方臉書。