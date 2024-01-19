新北市教育局去年11月接獲轄區有幼教師不當管教幼生，據爆料者表示，幼教師因小朋友午睡時亂動，就用膠帶纏著雙腳，另一名小朋友則因為上課時間仍在廁所未回到教室，就被幼教師擋住門不讓出來，因幼教師確實構成不當對待、情節重大的體罰行為，依照教保服務人員條例開罰8萬並遭解聘列管1年。

據了解，事件是在去年11月發生，鄧姓幼教師在午休時間，發現小朋友睡覺時扭來扭去，為了不讓幼生亂動影響其他人，就用膠帶把幼生的雙腳纏著，而另一名幼生則是跟鄧姓幼教師說要上廁所，但到了上課時間還沒回來，為讓小朋友知道要「準時回來上課」，因此把廁所門擋著，不讓小朋友出來。

教育局表示，去年11月接獲幼兒園教師疑似不當對待幼生事件，即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」調查辦理，經查教師行為構成體罰及不當對待，違反教保服務人員條例，依規定予以懲處。教育局也會持續宣導各幼兒園務必落實正向管教，以確實維護學生受教權、身體自主及人格發展權。

教育局說明，鄧姓幼教師對幼生限制行動的狀況，確實構成不當對待、情節重大的體罰行為，依照教保服務人員條例開罰8萬並遭解聘；而一起管理同班級的賴姓幼教師，明知鄧員有不正當管教行為，卻漠視且未積極協助幼生輔導管教行為，構成非屬情節重大之不當對待，則開罰6000元。