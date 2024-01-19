台北市消防局為強化救災通訊效能，由蔣萬安市長在119消防節慶祝大會上主持「智能強韌無線通訊系統」啟用典禮，搭配「119高效能勤務派遣系統」，讓台北市救災救護效能全面提升。（圖／消防局提供）

台北市消防局為強化救災通訊效能，由蔣萬安市長在119消防節慶祝大會上主持「智能強韌無線通訊系統」啟用典禮，搭配「119高效能勤務派遣系統」，讓台北市救災救護效能全面提升。（圖／消防局提供）

台北市消防局為強化救災通訊效能，由蔣萬安市長在119消防節慶祝大會上主持「智能強韌無線通訊系統」啟用典禮，搭配「119高效能勤務派遣系統」，讓台北市救災救護效能全面提升。

「智能強韌無線通訊系統」為全國首創同頻共播模式，採分群分組通訊模式，並由傳統單一指揮頻道增加為4個獨立指揮頻道，可使救災救護指揮中心於多重災害現場同時進行指揮派遣且不互相干擾，另系統具有即時定位、通訊加密、動態分配頻率等特性，能更及時準確傳遞無線電發話訊息，提高消防人員救災安全及救災效能。

此系統建置2處網管中心，並以光纖及微波做為雙備援傳輸，可進行遠端調控與即時故障排除，並記錄系統工作歷程、無線電設備的GPS定位資訊及通話錄音，有效強化無線電通話品質及訊息傳遞。

消防局表示，運用新科技提升救災人員安全刻不容緩，因此透過智能科技及e化運用提升執勤效能，是繼111年1月啟用高效能勤務派遣系統後再整合「智能強韌無線通訊系統」，更全面強化救災救護效能，全方位守護消防人員安全及提升救災新境界，保障市民安全及建置優質防災台北城。