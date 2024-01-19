我國13日順利完成總統大選，不過卻遭到大陸批評，大陸駐紐西蘭大使館更在X、臉書等平台發布貼文指稱台灣自古以來屬於中國，我國駐紐西蘭代表處也不甘示弱回擊表示，若台灣能自由舉辦大選而中共卻不能，台灣如何能是中國的1省？更酸若中國大陸官員能使用這些社群平台，也應該開放其人民自由發表意見。

大陸駐紐西蘭大使館指稱，台灣最早在西元230年就被寫入地圖內，並續指之後宋朝、清朝等時代台灣皆在大陸管轄權之下，直指台灣自古以來即屬於大陸。

我國駐紐西蘭代表處不滿回擊表示，台灣順利完成一場乾淨的選舉，並由北京最不喜歡的政黨勝出，將開啟第3次執政就已經證明中國對台灣無管轄權，且若台灣能自由舉辦選舉而中共不能，台灣怎麼會是中國的1個省？

代表處酸道，若中國那麼渴望介入他國選舉，為何不自己辦一場公平的選舉，相信14億人口及全世界都相當樂見，台灣也有許多經驗可以分享。

「別害怕民主」，代表處說，完全沒有理由緊抓專制政權且踐踏人民選擇他們領導人的權利，將本屬於人民的還給人民，台灣已經成功向世界證明民主是給每一個國家的，既然台灣可以，中國也可以。

代表處也提供幾個秘訣表示，民主的本質是「放下權力」，人民不是被控制的對象而是國家的主人，人民有最終決定權，並自由選擇國家的未來，反之威脅、強迫、恐嚇等手段，尤其在選舉期間，更常常適得其反。

最後，代表著不忘狠酸，若中國官員可以使用臉書、X等社群平台來傳遞他們的訊息，或許他們也應該公平開放他們的人民不怕被監視及關押地在社群媒體上發表他們的意見。