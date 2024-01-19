寧夏夜市日前宣布將舉辦「科目三舞蹈競賽」，消息曝光後，卻意外引發許多反彈聲浪，曾經入圍金曲獎的歌手曾瑋中也痛批「敗壞風氣」。近日貼文留言區卻相當熱鬧，有網友狠酸他過氣，釣出本人親上火線回應。

寧夏夜市15日發文，將舉辦「科目三舞蹈競賽」，2020年入圍金曲獎台語歌王的曾瑋中則留言砲轟「敗壞風氣」掀起熱議。近日他的臉書遭網友圍剿，狠酸「過氣」，對此他則直球回擊：「我有紅過嗎？」更有人表示：「實話就是科目三比你還紅」，曾瑋中則說：「請不要拿那種東西跟我相提並論」。

其中也有網友在曾瑋中宣傳歌曲的貼文底下嗆聲：「好難聽，從沒有看到一首歌還沒點進去，應該說根本不想點，就知道是一首芭樂爛歌」，釣出他幽默表示：「我就笑笑你自己體會」，也有網友攻擊：「這是什麼傷風敗俗的靡靡之音嗎？格調呢」，曾瑋中則大方回應：「裡面哪一句你不喜歡，說來我參考一下，下一張我一定不會改進」。