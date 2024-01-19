印度以北的喀什米爾高原，每逢冬季應該充滿賞雪、滑雪的觀光客，今年卻門可羅雀，因為無雪可賞可滑。

多數人不太關心氣候變遷，甚至無感。印度以北的喀什米爾高原一處海拔超過2600公尺的高原小鎮旅店老闆，今年特別有感、憂心忡忡，因為去年底入冬以來，當地一直處於「無雪狀態」，今年1月降水量比去年同期少了100%，旅遊旺季生意大受影響，住宿業者陷入退房潮困境，影響許多家庭生計。

英國廣播公司（BBC）19日報導，位於印度以北、由印度掌控的喀什米爾滑雪勝地古爾馬爾格（Gulmarg）地貌在這個冬天出現罕見異象，本該白雪皚皚的山脈谷地呈現詭異的茶色，一片貧瘠。在當地經營旅店的50歲居民阿赫馬德（Manzoor Ahmad）說，經營旅店17年來，從未經歷過沒有雪的冬季，「史無前例」，觀光客訂房明顯停滯，甚至退訂。

每年有上百萬遊客前往喀什米爾滑雪度假觀光，然而入冬以來幾乎沒有飄過雪的氣候異象，令旅遊業幾乎停擺。當地官員說，去年1月造訪喀什米爾的遊客將近10萬人，今年1月少了逾5成。

印度掌控的克什米爾首府斯利那加（Srinagar）東北方的村莊坦馬格（Tangmarg），2017年1月27日白雪覆蓋大地（圖上）的景象，到了今年1月13日居然毫無白雪（圖下），令人錯愕。（美聯社）

冬天是喀什米爾的旅遊業旺季，大多數企業商家都仰仗冬季營生。專家說，「無雪之冬」恐導致當地經濟出現大災難，旅遊業在查謨（Jammu）與克什米爾（Kashmir）的GDP占比7%，還會影響農業、供水、水力發電，雨雪不足難以補足地下水含量。

環保人士指出，喀什米爾地區持續受到氣候變遷影響，不僅出現極端氣候，冬夏兩季也發生長期乾旱，查謨與克什米爾氣象部門記錄顯示，12月降水較往年同期短少79%，今年1月以來降水量比去年同期少了100%，令人震驚。入冬以來氣溫格外溫暖，喀什米爾多數氣象測站的氣溫比往年高了攝氏6度至8度。

當地旅宿業者說，大量遊客取消訂房，不少人抵達後稍微逛了一下就走人，因為無雪可滑，雪橇也無用武之地。古爾馬爾格旅館業主組織主席查亞（Aqib Chaya）說，超過4成訂房已取消，也沒有新的預約。首次與家人造訪古爾馬爾格的印度居民庫瑪（Raj Kumar）失望不已：「我們來這兒就是為了賞雪、搭乘纜車，結果看到的是沒有雪的古爾馬爾格。」

除了滑雪，古爾馬爾格另一項受歡迎的活動是騎馬穿越高原。會員多達5000人的騎師協會負責人洛奈（Tariq Ahmad Lone）說，過去3個月營收少得可憐，多數騎師從業動輒十年以上，幾乎無法另覓謀生途徑，「我們的生計之所繫就是雪，無雪的季節讓我們所有人的家庭陷入困境。」滑雪教練也斷了收入，難以轉職。

喀什米爾高原的滑雪勝地古爾馬爾格，去年1月仍有雪可滑。這是當地重要的觀光財。（資料照／路透）

高原上靠近中印交界的拉達克（Ladakh）也是「無雪旅遊災區」之一，當地農業仰賴冰川，冬季氣溫偏高導致冰川快速融化，隆冬時節又沒有降雪，地下水恐怕很快就會出問題。

喜馬拉雅山北麓正處於歷來最乾燥的時期，每年12月21日至1月29日是當地傳統隆冬時期，降雪高峰為期40天，大雪覆蓋山脈冰川，確保全年供水無虞，近年降雪量持續減少。科學家說，1990年代之前，冬天降雪90公分的大雪天很常見，積雪到春天才會融化，如今溫暖的冬季愈來愈常見。生活方式比世界各地樸素多了的喀什米爾，成為地球氣候變遷惡果首當其衝的地區之一。

氣象單位預報，古爾馬爾格要等到1月24日才可能下一場大雪，旅店老闆阿赫馬德只求老天爺「行行好」，多下一些雪，讓大家有生意做。