今日（19日）晚間鋒面靠近，北部降雨機率增加，各地雲量增加，明天（20日）鋒面通過加上東北季風影響，迎風面的北部、東部地區雨勢較明顯，下周日（21日）入冬最強的寒流抵達，全台急凍至少5天，尤其下周一、下周二（22、23日）高山都有降雪機率，提醒民眾做好保暖。

中央氣象署資訊顯示，明天鋒面通過後東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及中部地區都有局部短暫雨，南部地區也有零星雨勢；溫度方面，北部開始轉涼，高溫僅20度左右，台中至台南、宜花東高溫約26度，高屏高溫上看28度。

未來2周天氣先冷後暖，水氣也會越來越多。（圖／中央氣象署）

下周日、下周一寒流抵達，北部及宜蘭天氣明顯變冷，其他地區也轉涼，下周二、下周三（24日）是這波寒流威力最強的時間點，各地感受都非常寒冷，台南以北及宜花低溫下探7度，高屏、台東地區低溫也只有9度；降雨部分，下周日迎風面的北部及東半部地區雨勢較明顯，下周一、下周二華南水氣東移，降雨區域明顯增加，中部以北、東半部、南部山區皆有降雨的機率。

下周四（25日）清晨各地感受仍偏冷，白天寒流才會逐漸減弱，氣溫逐漸回升，尤其高山水氣減少，降雪機率將降低；下週五（26日）北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。

中央氣象署指出，下周一入夜後至下周二，北部、宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，下周二中南部、花東2500公尺以上高山也可能出現下雪、路面結冰及霧淞的狀況，提醒追雪民眾注意自身安全。