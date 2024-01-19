李吳兄弟日前拍攝新歌MＶ。（好莉嗨提供）

李吳兄弟從選秀節目脫穎而出，近日推出新專輯《PRIDE》，其中〈爸爸媽媽〉一曲就是他們獻給父母的作品，他們將這些年父母在故鄉默默支持的愛記錄下來，寫成一首充滿感激之情的催淚情歌。第一次錄音當時，他們正面臨父親病危壓力，3兄弟在錄音室唱到淚崩喊卡。

《PRIDE》對李吳兄弟而言，包含了許多重要意義，除了是相隔4年再出發的代表作，其實在整張專輯半年的錄音期中，剛好是李吳爸爸跟病魔最後奮鬥的過程，而當時對於〈爸爸媽媽〉這首歌非常有感覺的蕭煌奇老師，也決定親自配唱製作。

第一次錄音時，三弟李吳鴻恩當下唱到一度哽咽，煌奇老師就發現三人在情緒上有太多壓力需要沉澱，二哥吳邦崴說：「第一次錄音的時候剛好是爸爸病危的情況，所以我們會一直心繫著病情，這種無形的壓力讓我們怎麼唱都不對，當時蕭煌奇老師就毅然決然把錄音先暫停，給了我們一段好好調整的時間。」大哥吳潤恩說：「〈爸爸媽媽〉完成時爸爸已聽不到，但很欣慰的是，爸爸離開前有聽我們的Demo，他告訴我們『他很感動』，有爸爸的肯定一切就值得。」

MV也是他們出道至今最ㄍㄧㄥ的一次拍攝，因為前年十月才告別了李吳爸爸，讓他們在拍攝MV時，需要刻意忍耐才不會讓眼淚掉下來，三弟說：「拍MV當天媽媽和妹妹都有來現場，原本只是探班，導演覺得現場氣氛適合就邀請他們入鏡全家一起拍，所以在拍攝時就會更想念爸爸。」

MV不只有李吳媽媽和妹妹的驚喜客串，也重現了李吳兄弟與家人的日常相處，歌曲中流露出一家人緊密的感情，就連導演都動容，大哥說：「最後一幕是我們在客廳拍攝對嘴，大家都沉浸在歌曲的氛圍裡，當導演喊cut之後，我就看到他默默在擦眼淚，其實當天現場的氛圍真的很溫暖。」對李吳兄弟來說，能在這個重新出發的時刻，帶著令他們驕傲的作品回到老家，在3人心中都留下了最圓滿、最美好的安排。