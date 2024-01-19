南韓人氣歌手IU（李知恩）不論是在歌壇還是戲劇上都有傑出表現，當初的「國民妹妹」搖身一變成為現在的全能藝人。近日她公布將推行的新歌《Love Wins》的相關資訊，包含將會和人氣男團BTS成員V（金泰亨）合作，但沒想到新歌海報曝光後，卻遭到LGBTQ族群批評，而IU團隊也在今（19日）宣布將作修正。

IU新歌歌名《Love Wins》曝光後，惹來LGBTQ族群不滿，認為她和V在海報中呈現的戀人氛圍，是異性戀色彩，但卻使用「Love Wins」(愛，勝利)，這是2015年美國同性婚姻合法化開始，被LGBTQ族群廣泛使用，用來紀念擁有特殊含義的詞，有網友指出，擔心IU這樣使用會讓這個詞原本的意義淡化消失，因此紛紛表達強烈不滿。

IU unveils teaser poster featuring V of BTS to her comeback single ‘Love Wins.’ Out January 24th. pic.twitter.com/OSYswQJFjI — Pop Base (@PopBase) January 15, 2024

對此，IU經紀公司EDAM Entertainment在今日發布韓英雙語聲明表示，歌名將從《Love Wins》改成《Love Wins All》，並發布改名版本的海報。聲明提到「我們接受那些擔心珍貴意涵可能因為標題而被模糊的人所給的意見」、「我們尊重和支持以任何方式去愛的人」、「我們深切希望這首歌的原意能夠傳達出來，不給任何人留下任何傷痕，因為世界上的每一份愛都贏得了一切，沒有仇恨。」