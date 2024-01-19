日本綜藝天王松本人志近來捲入性醜聞疑雲，雖然他否認傳言並暫時停止藝能活動，不過現又遭週刊踢爆，他親自向後輩下達「選妃條件」，其中包含人妻、空姐等。

據《週刊文春》報導，松本人志提供諧星後輩「選妃條件」文件，內容為他喜歡和不喜歡的女性類型和職業，譬如「黑髮」、「國高中教師、律師」、「無子女人妻」、「全日空或日本航空的空姐，拒絕廉航空姐」，而這些疑似都由他親筆寫下，因為他的字跡特殊，因此外界認為可信度高。

而知情人士爆料，松本人志的親信都會避免提到他的名字，並以「沾醬」來稱呼女性，他所屬經紀公司吉本興業的高層，還會問年輕諧星：「有找到不錯的『沾醬』嗎？」

報導還指出，一名當時才19歲的女藝人，被強迫帶到松本人志的飯店房間，遭到強吻和撫摸全身，受害女性當下拒絕，並說著「很抱歉」就逃出房間，未料松本人志還追出來大喊「為什麼不能跟我幹那檔事？」不過之前吉本興業已否認松本人志涉嫌性侵的指控，並宣布他暫停演出活動，專注面對司法審判。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。