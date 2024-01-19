立法院正副院長成2024大選延長賽，民眾黨8席立委成關鍵少數，而國民黨不分區立委當選人韓國瑜也宣布與立委江啟臣組「韓江配」角逐。對於選前曾保證「民眾黨一定支持韓國瑜當立法院長」，民眾黨副秘書長許甫今(19日)回應，當時的但書是「在藍白合作的情況下，國民黨推出韓國瑜，民進黨是柯建銘，民眾黨就會投韓」，國民黨在選戰中選擇堅壁清野，那合作早就破局，「過去談的方式就不復存在」，現在談的就是要藍營先支持國會改革再說。

新一屆立法院正副院長選舉，民眾黨提出國會改革訴求要求藍綠回應，但並未明確表達8席立委的投票意向。而早在去年12月2日，民眾黨副秘書長許甫就曾在中天《大新聞大爆卦》節目說，「說真的，民眾黨如果跟國民黨在三黨不過半的情況之下，如果國民黨提出來韓國瑜是立法院長，我相信我們這邊應該不會有什麼問題，一定會支持的！」

對於民眾黨過去表態挺韓國瑜當院長，現在好像態度又改變，許甫今(19日)在廣播節目《嗆新聞》親上火線回應，那句話有點被「去脈絡化」解釋，但也不能說被媒體斷章取義，那時候是總統選舉藍白合破局，當時很多聲音認為總統藍白合破局，國會就會是「綠白合」，他就引述柯文哲在廟口開講說「柯建銘當立法院長是多可怕的事情」。

許甫指出，當時的但書是「一旦三黨不過半，我們(指藍、白)在合作的情況下，國民黨推出韓國瑜，對比對方是柯建銘，我想應該是支持韓國瑜」，但其中的「合作」在選戰中早已破局。

許甫解釋，當時總統層級藍白合破局後，柯文哲就表態「國會要三黨不過半，願意輔選藍營小雞」，但國民黨的方式是堅壁清野，韓國瑜作為國民黨不分區立委也有自己的壓力，要說柯文哲是「空氣槍」熱鬧但不會贏。主持人黃揚明則吐槽，從結果來看韓國瑜也沒講錯，許甫則笑回：「國民黨當時是聲響更小的空氣槍，也沒有贏」。

許甫表示，當國民黨後面的態度是競爭，那競爭的時候競爭、合作的時候合作，「過去談的方式就不復存在，現在談的方式就是要藍營先支持國會聽證等制度再說」。